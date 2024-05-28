الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون في رام الله ويعتقل ثلاث فلسطينيين

مع مطلع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عددا من المنازل فيه واعتقلت عدد من المواطنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت المواطنة علا ابراهيم دلايشة ونجلها وليد ماهر دلايشة، والشاب محمد اياد صافي.

ومن رام الله لرفح وغزة، كانت قوات الاحتلال الغاشم قصفت فجر اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، بجانب إصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطنين وعدد من الاصابات بعد غارة اسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، واستشهد مواطنان على الأقل اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغصين في حي الدرج بمدينة غزة.

قصف الاحتلال لمدارس الايواء والمستشفى الأندونيسي

واستشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين لعائلة أبو جراد على بوابة بركسات الوكالة في تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استشهد شاب جراء القصف في مدينة رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف، واطلاق نار من المسيرات الاسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الاندونيسي في الحي، ونزحت عشرات العائلات بسبب قصف الاحتلال لمدارس الايواء وعيادة تل السلطان والمستشفى هناك.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهرأكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.