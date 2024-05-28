الثلاثاء 28 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طائرات الاحتلال تقصف منزل فى حى الدرج شمالى قطاع غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة بني عامر في حي الدرج. 

كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منزلين لعائلتي حجاج وحنيف في رفح الفلسطينية.

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وقد أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

فيما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي العنيف على خيام النازحين والذي تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

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