رد ناري على انتقادات حضور الشيف بوراك مهرجان "كان" وحصده جائزة

الشيف بوراك بمرمى النقد..

5/28/2024 10:00:13 AM

تصدر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77.

بوراك أوزدمير

تواجد بوراك فى مهرجان كان

حيث شارك بوراك جمهوره صورا ومقاطع فيديو تؤكد وجوده في المهرجان الذي يعقد كل عام في مدينة كان الفرنسية الواقعة جنوب البلاد.

بوراك أوزدمير

وكشف بوراك فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام عن مشاركته فى المهرجان والسير على السجادّة الحمراء.

بوراك أوزدمير

هجوم على بوراك

وشن رواد مواقع التواصل هجومًا شرسًا على بوراك منتقدين ظهوره فى المهرجان قائلين: ما علاقة الكباب بالفن!".

بوراك أوزدمير

وحضر الشيف التركي الحفل الذي أقيم لفيلم All We Imagine as Light بعد عرضه في المهرجان، مع العديد من الشخصيات الشهيرة.

بوراك أوزدمير

من جانبه خرج الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، عن صمته للرد على تلك الانتقادات الشديدة التي طالته بعد مشاركته فى مهرجان كان السنيمائي بالدورة 77.

بوراك أوزدمير

رد بوراك على الهجوم القوي

وأكد بوراك أوزدمير عبر إنستجرام قائلًا: "شئت أم أبيت، فأنا صاحب الحساب الذي يتمتع بأكبر عدد من المتابعين في تركيا".

بوراك أوزدمير

وأضاف: "لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك لدي حالياً حساب على إنستجرام به أكبر عدد من المتابعين في تركيا، سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ أو وقح تجاه أي شخص".

بوراك أوزدمير

أزعجوني كثيرًا والتعليقات سيئة

وأشار: "وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم وقد حصلنا على جائزة، وسنعود، لكن لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، هناك تعليقات سيئة حقاً، لا أفهم لماذا أزعجوني كثيراً".

بوراك أوزدمير

وأشار الشيف التركي بوراك إلى أنه ذهب إلى المهرجان على نفقته الخاصة.

بوراك أوزدمير

واختتم الشيف التركي بوراك: "لا توجد رعاية من أي شركة، لقد قبلت الدعوة، وجئت على حسابي عمري 28 عاماً، وأحاول أن أفعل شيئاً بمفردي، لقد جئت إلى هنا بتذكرتي الخاصة، أنا لا أشعر بالإهانة من هذا الأمر، فأنا لست شخصاً يتقبل كل حدث، لكني أحب هذا المكان".