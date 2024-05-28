مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدًا

كشفت مؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي حالة الطوارئ استعدادًا لتفويج أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

وحددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1445هـ - 2024م، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية بمغادرة 785 حاجا يمثلون محافظات " المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية".

سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم 9 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.