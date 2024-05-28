اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ‏اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والمقرر عقدها فى العاشر من يونيو القادم، جاء بحضور طارق سعد وكيل المديرية، ومديري عموم الديوان، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومديري الشئون المالية والإدارية بالإدارات.

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..

حيث شدد الفولي على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية.

وشدد خلال الاجتماع، على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.