إجراء 4 تعديلات على نموذج إجابة الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية

أكد مصدر بكنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، إجراء بعض التعديلات على نموذج الإجابة الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك بعد حدوث جدل كبير حول بعض النقاط التي تضمنها الامتحان.

ماهي التعديلات التى تم إجراؤها على نموذج إجابة مادة الدراسات؟

وجاءت التعديلات فى سؤال الاختيارات فى النقطة الرابعة والتى جاءت كالتالى من مقومات صناعة الألمونيوم الطاقة (النووية - الكهرومائية - الكهربائية - الالكترونية) حيث تم احتساب أي اختيار من الثلاثة اختيارات الأولى صحيح.

كما شملت التعديلات النقطة الثامنة فى السؤال الأول والتى جاءت التالى كانت أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 فى المجال (السياسى - الاقتصادى - الاجتماعى - الدولي) حيث تم احتساب أي إجابة من الاختيارات الأربعة صحيحة.

«خطأ فى صياغة السؤال»



وبسبب خطأ فى صياغة السؤال فى النقطة الرابعة عشر تولت الدكتورة عائشة راتب رئيس لجنة هامة فى السلطة (القضائية - التنفيذية - الإعلامية _ التشريعية)، تم احتساب أي من الاختيارين الثانى والرابع صحيح.

وجاء التعديل الرابع فى النقطة الثانية فى سؤال الخريطة والذى تضمن عاصمة الإقليم الغربى حيث تم احتساب ايبادان ولاجوس كلا الإجابتين صحيح.

«ترقب أولياء الأمور لظهور النتيجة »



وتواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية جهودها في أعمال التصحيح للامتحانات.

وتسود حالة من الترقب بين أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، انتظارا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وبدأت اعمال التصحيح لورق الإجابات لطلاب الشهادة الإعدادية منذ الإثنين الماضي ثالث أيام انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية ومقرر إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.

وانتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة الامتحانات.

وبدأ أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى من أداء إمتحانات الترم الثانى بكافة الإدارات التابعة لمحافظة المنوفية حيث أدوا امتحان مادة الهندسة.