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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة: على لجنة الحكام الاعتراف بالأخطاء التحكيمية في المباريات

جهاد جريشة
جهاد جريشة

كشف جهاد جريشة، الخبير التحكيمي صحة القرارات التحكيمية في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، التي فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري العام.

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وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدف الاتحاد السكندري وهدف الزمالك الملغيان في مباراة اليوم هي قرارات صحيحة".
وأضاف: "في مباراة مودرن فيوتشر والمصري، كانت هناك ركلة جزاء للمصري، فيد المدافع كانت على جسد المهاجم، والمسك كان من خارج منطقة الجزاء واستمر إلى الداخل".
وتابع: "الحكم اتخذ القرار الخاطئ، ولكن هناك تقنية فيديو، وكان عليها تصحيح القرار، فاللاعب كانت لديه ثقة بأنه سيتم احتساب ركلة جزاء لصالحه، ولكن الحكم أصر على قراره، وهو قرار مؤثر على مجريات اللعب".
وأتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "لائحة اتحاد الكرة لا تنص على قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي يحصل عليها اللاعبين، حال عدم صحة القرار، وعلى لجنة الحكام الاعتراف بالخطأ".

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