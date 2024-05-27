الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق يعلق على حادث اسشهاد الجندي المصري

حدود مصر مع قطاع
حدود مصر مع قطاع غزة

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إننا أمام نموذجين مختلفين الآن في المنطقة. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، ان النموذج الأول هو مصر وهي الدولة الحضارية التي ترى المستقبل وتعمل من أجله، والنموذج الثاني هو اسرائيل وهو كيان همجي يعمل على سفك الدماء وسرقة الحقوق.

txt

فلسطين ترحب بالمواقف الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل حول تطبيق قرار العدل الدولية

وأشار الغباري إلى أن مصر في البداية وضعت هدفين تعمل عليهم وهم الحفاظ على الفلسطينيين وأيضا أمنها القومني، ومن هنا كانت مباحثاتها ومفاوضاتها تعتمد على تجنب العواقب الوخيمة. 

ولفت إلى أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا ولكنه لم يستمع وعليه حدثت اشتباكات نجم عنه سقوط جندي مصري شهيد. 

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل أكثر احتياجا لمعاهدة السلام، ولكن تصرفاتها الطائشة والمتغطرسة تهدد هذه المعاهدة. 

وأردف أن إسرائيل دولة خالية من الرحمة والاإنسانية، و تربي أجيالها على هذه الأمور، وتعاملنا معهم يجب أن يكون من هذا المنطلق، مختتما:" إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه ولا يعرف أي إنسانية".

 

مواد متعلقة

مستشفى الكويت في رفح تخرج عن الخدمة بسبب الاستهداف الاحتلال لطواقمها

عاجل.. مصدر أمني يكشف التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النيران بمنطقة رفح

الأونروا: الظروف في رفح كارثية وأمريكا لا تزال تحجب تمويلنا (فيديو)

اقرأ غدًا بالوفد.. إسرائيل ترتكب مجزرة بشعة للنازحين في رفح الفلسطينية

مجزرة رفح| الإعلامي البريطاني بيرس مورجان في رسالة صادمة لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي

هولوكست الخيام.. فى رفح

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يعلق على حادث إطلاق النار بمنطقة رفح.. فيديو

نتنياهو: الضربة التي استهدفت نازحين في رفح حادث مأسوي
الجريدة الورقية