كوب واحد من القهوة يومياً يقلل من مرض الكلى الحادة

يحتاج الكثير من الناس إلى القهوة لقضاء يوم حافل، لأن الكافيين يعمل كمنشط ولكن يوجد الآن دليل على أن كوبًا واحدًا فقط في اليوم من القهوة يمكن أن يؤدي إلى صحة الكلى.

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين شربوا أي كمية من القهوة يوميا كان لديهم خطر أقل بنسبة 15٪ للإصابة بإصابة الكلى الحادة (AKI). وتم العثور على الفرق الأكبر في أولئك الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا - كان الخطر أقل بنسبة 15٪. تقول المعالجة إيرينا أندريفا، تعليقًا على الدراسة المخصصة لـ MedicForum: "القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وقد وجد أن لها مجموعة واسعة من الفوائد الصحية".

على الرغم من أن الاستهلاك المعتاد للقهوة يرتبط بانخفاض معدل الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، إلا أنه لم يتم تحديد العلاقة بين القهوة وإصابة الكلى الحادة (AKI) من قبل.

ظلت الاتجاهات في خطر الإصابة بالقصور الكلوي الحاد عبر فئات القهوة كبيرة بعد التعديل متعدد المتغيرات للعمر والجنس والمركز العرقي والتعليم وإجمالي استهلاك الطاقة اليومي والنشاط البدني والتدخين واستهلاك الكحول وجودة النظام الغذائي وضغط الدم الانقباضي وحالة مرض السكري واستخدام الأدوية الخافضة للضغط العوامل، معدل الترشيح الكبيبي المقدر ومؤشر كتلة الجسم.

يرتبط ارتفاع استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالقصور الكلوي الحاد وقد يوفر فرصة لحماية القلب من خلال النظام الغذائي.

إصابة الكلى الحادة (AKI) - وهذا يعني أن الكليتين تتوقفان فجأة عن العمل بشكل صحيح، ويمكن أن يتراوح المرض من "فقدان بسيط" لوظائف الكلى إلى الفشل الكلوي "الكامل". تحدث هذه الحالة عادة كمضاعفات لمرض خطير آخر.

أمراض الكلى المزمنة

ينطوي مرض الكلى المزمن -الذي يطلق عليه أيضًا الفشل الكلوي المزمن- على التوقف التدريجي لوظائف الكلى، وترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها في البول، وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والمخلفات في الجسم.

قد تظهر عليك في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن القليل من مؤشرات المرض أو الأعراض وربما لا تدرك إصابتك بمرض في الكلى إلا بعد تطور الحالة.

يركز علاج مرض الكلى المزمن على إبطاء تفاقم تلف الكلى، ويكون ذلك عادةً بالتحكم في سببه ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا تمنع تلف الكلى من التفاقم، وقد يتطور مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي في مرحلته الأخيرة، وهي المرحلة التي قد تسبب الوفاة لو لم تُجرى الديلزة الاصطناعية أو زراعة الكلى.