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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يواصل تصدر الدوري المصري بعد الفوز على الجونة

بيراميدز
بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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يد الزمالك يتخطى إتحاد الشرطة إلى نصف نهائي كأس مصر

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 27 من عمر المواجهة، مما جعل الفريق السماوي يقتنص ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

ويواصل بيراميدز تصدره جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يصل للنقطة 53 في صدارة المسابقة، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز الحادي عشر.

ويبحث بيراميدز عن تحقيق لقب الدوري العام المصري لأول مرة في تاريخه، بعد المستويات القوية التي يستمر في تقديمها خلال الموسم الحالي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز  

ترتيب الدوري المصري الممتاز  

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