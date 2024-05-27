بيراميدز يواصل تصدر الدوري المصري بعد الفوز على الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 27 من عمر المواجهة، مما جعل الفريق السماوي يقتنص ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

ويواصل بيراميدز تصدره جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يصل للنقطة 53 في صدارة المسابقة، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز الحادي عشر.

ويبحث بيراميدز عن تحقيق لقب الدوري العام المصري لأول مرة في تاريخه، بعد المستويات القوية التي يستمر في تقديمها خلال الموسم الحالي.

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