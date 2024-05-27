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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أستون فيلا يُجدد عقد أوناي إيمري

أوناي إيمري
أوناي إيمري

كشف نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أوناي إيمري، وذلك في بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وحسب ما جاء في بيان أستون فيلا الجديد، فأن إيمري وقع على عقدًا جديدًا ساريًا لمدة 5 سنوات مقبلة.

ونجح مدرب أستون فيلا في التواجد في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي، مما يجعل النادي الإنجليزي يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وكان أستون فيلا، قد أعلن الشهر الماضي، عن تجديد مدربه الحالي أوناي إيمري حتى 2027، قبل أن يقرر اليوم تجديد عقده حتى 2029.

وعلق رئيس مجلس إدارة النادي رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس: "بالتأكيد، نقوم ببناء شيئًا مميزًا هنا في أستون فيلا، وأوناي إيمري أساسًا له، ويسعدنا أنه وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2029".

وتابع: "في حين أننا ننتقل إلى عامنا التاريخي، الذكرى الـ 150 لتأسيسنا، هناك الكثير لنتطلع إليه مع أوناي على رأس الفريق".

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