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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأجيل مواجهة بيراميدز والنصر بدور الـ 32 في كأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مواجهة بيراميدز والنصر، التي كان من المقرر إقامتها لحساب دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، بعدما قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن استدعاء  إبراهيم عادل لاعب بيراميدز .

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وأصبح عدد اللاعبين  من فريق بيراميدز بمنتخب مصر 3 لاعبين، وهم مصطفى فتحى ومحمد حمدى وإبراهيم عادل ، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار الجبلاية بالتأجيل.

وكان هناك استفسار من منتخب مصر عن  انضمام رمضان صبحي للقائمة وإمكانية مشاركته في مباراتي بوركينا فاسو و غينيا، وجاء الرد بإيقاف اللاعب عن المشاركة في أي مباراة سواء مع ناديه أو المنتخب لحين الفصل في نتيجة التحقيقات التي سيخضع لها رمضان صبحي، ليقرر جهاز المنتخب استدعاء إبراهيم عادل لتصبح قائمة المنتخب ٢٦ لاعبًا.

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