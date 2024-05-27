بقيادة أيمن الرمادي.. سيراميكا يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة مكادي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة نظيره فريق مكادي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر .

ويدخل سيراميكا لقاء الغد بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز .

واستعاد الفريق خدمات النجم الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب الفريق أمام فريق مكادى ، وكان اللاعب غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام إنبى والتي تلقى فيها الفريق الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى .

وحذر أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا من مفاجآت كأس مصر وطالبهم بعدم التهاون أمام مكادى، وبذل أقصى جهد من أجل عبور دور الـ32 والاستمرار في المنافسة من أجل تحقيق خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب.

وحرص أيمن الرمادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم ، وطالب لاعبيه خلال جلسته بضرورة التركيز في اللقاء وعدم الاستهوان بالفريق المنافس في المباراة .

وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبي الفريق قبل مواجهة مكادي وطالبهم بنسيان بطولة الدوري والهزيمة الأخيرة فيه من إنبي .

وسقط فريق الكرة بنادي سيراميكا أمام إنبى في آخر مبارياته في الدورى بعدما تقدم بهدفين نظيفين، ليعود الفريق البترولى ويقلب النتيجة لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى المصري الممتاز .

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، عملية جراحيه في الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات .

ويعود محمد شكري إلى القاهرة بعد غد الأربعاء ، من أجل بدء البرنامج التأهيلي الخاص به ، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا من جديد في المرحلة المقبلة .

وشارك محمد شكري في ٢١ مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بواقع ١٦ مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و٣ مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في ٥ أهداف مع سيراميكا كليوباترا، أحرز هدفين وصنع ٣ أهداف

