ناصر ماهر يمنح الزمالك التقدم أمام الاتحاد السكندري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بالهدف الأول، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف التقدم للزمالك من خلال اللاعب ناصر ماهر، بعدما استفاد من تمريرة زميله عمر جابر ليصوبها في سقف مرمى سيد البلد.

ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب، بعدما أحرز هدف التقدم في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما بدأ الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، إسلام أبو سليمة، سيف تقا

الوسط: عمر الوحش، كريم الديب، ناصر ناصر، عمرو صلاح

الهجوم: مابولولو، بيكالي أوبامي.