الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يتابع الأصول التابعة للوزارة في العامرية ويوجه برفع كفاءتها

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الأصول ورفع كفاءتها، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة الى مزرعة  الإنتاج الحيواني التابعة للادارة المركزية للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية والواقعة في منطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

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وزير الزراعة يتفقد احدى محطات ومزارع التصدير بالنوبارية

حق الانتفاع

ووجه القصير بضرورة رفع كفاءة المحطة وحسن استغلالها وذلك من خلال حق الانتفاع او الشراكة مع القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني حتى تحقق المردود الاقتصادى والأهداف المرجوة منها.
كما شدد وزير الزراعة على ضرورة متابعة كافة الأصول التابعة للوزارة بجميع محافظات.

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متابعة المشروعات الزراعية

وحضر الجولة الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية 
وكان وزير الزراعة قد قام صباح اليوم بجولة لمتابعة المشروعات الزراعية بمحافظتي البحيرة والاسكندرية.

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الجريدة الورقية