وزير الزراعة يتفقد احدى محطات ومزارع التصدير بالنوبارية

أكد دعم الدولة لمنظومة الصادرات والقطاع الخاص

في اطار جهود الدولة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، وقام صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة الى إحدى محطات ومزارع التصدير بمنطقة النوبارية ، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

الصادرات الزراعية

وقال القصير، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي في التنمية وكذلك تشجيع الصادرات الزراعية المصرية الذي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية بالإضافة الى انها أصبحت أحد أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.



زيارة وزير الزراعة شملت محطة تصدير ومزارع شركة نوبا فارم حيث تفقد جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للموالح والعنب والخوخ وأكد على أهمية اتباع كل الموصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة للدول المستوردة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية

حضر الجولة المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية.

والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الموالح بلغت حوالي 1,8 مليون طن منذ اول يناير حتى شهر مايو الجاري.