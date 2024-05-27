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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توني كروس عن مواجهة دورتموند: ليس منطقيًا خسارة نهائي الأبطال

توني كروس
توني كروس

كشف الدولي الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن رأيه في مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ونجح ريال مدريد في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق الفوز على بايرن ميونخ في المباراة النهائية، بينما عبر بوروسيا دورتموند عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

تصريحات توني كروس

تحدث توني كروس في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية، حيث قال: "أنا لا أفكر في نفسي، كل تفكيري في هذا النادي والقتال خلال آخر مباراة لي".

وتابع: "بالطبع هذه مواجهة كبيرة ونريد الفوز من أجل النادي وليس من أجلي".

وأكمل: "هذه المباراة ستكون آخر جهد أبذله من أجل مساعدة ريال مدريد، ليس منطقيًا خسارة النهائي في ظل ما فعلناه هذا الموسم وتغلبنا على العديد من الظروف".

وكان توني كروس قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، حيث لم يحدد ماذا سيفعل بعد الاعتزال.

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