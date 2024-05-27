ناقد رياضي : لقب الأهلي الأفريقي نتاج ذكاء كولر وأداء مصطفى شوبير

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن تنظيم بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا كان رائعًا للغاية، مشيرًا إلى أن هناك جماهير كثيرة كانت خارج استاد القاهرة الدولي، كانوا يتمنون حضور المباراة، مشيرًا إلى أن المدرجات كانت تهتز من أصوات الجمهور الأهلاوي والذي شجع وساند لاعبيه منذ أول دقيقة، وكانوا يهتفون لفريقهم فقط دون التجاوز في الضيوف مطلقا.

وقال في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "أبارك للنادي الأهلي وجماهيره على اللقب القاري، كل الأجواء كانت توحي بأن البطولة لن تخرج من مصر مطلقًا، في ظل الدعم الجماهيري الكبير".

وأضاف: "ميجيل كاردزو كان يعتمد على اغلاق المساحات والدفاع بشكل قوي، وكان يريد من الأهلي الهجوم في رادس لكن كولر كان أذكى وتعامل بشكل جيد، وكولر أدار البطولة بذكاء وفي النهاية توج باللقب بقرارات فنية، وهي بطولة كولر ومصطفى شوبير".

وأكمل: "عمر كمال عبدالواحد لاعب دولي وسبق ولعب مع منتخب مصر ويسير مع الأهلي بشكل جيد.. وكذلك دونجا وعمر جابر ثنائي الزمالك".

وأكد: "دونجا وعمر كمال من العناصر التي كان لابد من الاستعانة بهما في صفوف منتخب مصر".