بيلينجهام: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

أكد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، يعد أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيلينجهام أن فينيسيوس يعد أفضل لاعب في العالم، وذلك بسبب الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها، بالإضافة إلى أنه يبتكر الفرص من لا شيء.

وتحدث الإنجليزي عن اختياره في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية، حيث قال: "فينيسيوس بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، ساحر ويبتكر الفرص من لا شيء".

وتابع: "في حالة أنه كان يقول إن بيلينجهام الأفضل في العالم، إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكنك تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين (ساخرًا)".

الجدير بالذكر أن فينيسيوس يقدم مستويات قوية مع ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، حيث نجح في قيادة الميرينجي للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.