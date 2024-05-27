بيع الحشيش في المغرب يشغل أزمة في الأسواق العربية|سعر الكيلو يتجازو الـ 60 ألفًا

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان دولة المغرب بيع منتجات القنب الهندي بشكل قانوني في الصيدليات، وهو أحد النباتات العشبية المخدرة التي تصنع منه الحشيش، ويأتي هذا القرار بعد أن قررت الدولة منذ 3 سنوات زيادة مساحة زراعته إلى 8 أضعاف من أجل استخدامه في أغراض طبية وصناعية، وتصديره إلى السوق العالمية.

الحشيش في المغرب

بيع الحشيش في المغرب يسبب جدل في الوطن العربي

نشر موقع هسبريس، تفاصيل بيع الحشيش في الأسواق المغربية، حيث من المقرر طرح منتجات القنب الهندي في الصيدليات بداية من منتصف يونيو المقبل.

ويشمل ذلك المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد، على أن تباع في الصيدليات فقط دون سواها من أي منافذ أخرى.

وقال مسؤول حكومي إن عملية توزيع هذه المنتجات على المستهلكين ستبدأ في منتصف يونيو المقبل من داخل الصيدليات لضمان دقة العملية الرقابية، كم وضعت السلطات قواعد ورقابة صارمة على عملية زراعة الحشيش، وتم جني أول محصول تحت إشراف الدولة وصل إلى 296 طنًا، لتحصل الدولة على عائدات من تسويقه وصلت إلى 44 مليار دولار عام 2023.

الحشيش في المغرب

قانون زراعة القنب الهندي لصناعة الحشيش في المغرب

تبني مجلس النواب المغربي قانون زراعة القنب الهندي عام 2021، ووفقًا لوزارة الداخلية المغربية، أجرت المغرب دراسات حول زراعة القنب الهندي، واستطاعت أن تستثمر "الحشيش" وتصدره للسوق العالمية.

وقانون زراعة القنب الهندي من أجل الاستخدامات الطبية والصناعية، ووفقًا للمجلس الهدف من القانون تحسين دخل أكثر من نصف مليون شخص مغربي يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، ولكن حذر البرلمان من استعماله لأغراض ترفيهية.

الحشيش في المغرب

ومن المقرر رفع دخل المزارعين 40% من زراعة الحشيش، علما بأن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن زراعته كانت ممنوعة رسميا منذ 1954، مؤكدة أنها تسعى إلى زيادة الدخل السنوي من المخدرات إلى 63 مليون دولار في 2028.

كان يزرع الحشيش في عدة مناطق شمال البلاد بعيدًا عن الأجهزة الأمنية، وكان يهرب إلى الأسواق الأوروبية، ويُستخدم داخليًا في أغراض ترفيهية، وبعد 3 سنوات من تقنينه يتزايد سنويًا طلب المزارعين للحصول على ترخيص زراعته ووصل هذا العام إلى 2342 طلبًا بعد 609 تراخيص العام الماضي.

الحشيش في المغرب

سعر كيلو القنب الهندي في المغرب

قدمت الحكومة المغربية 168 ترخيصًا لصالح 61 مستثمرا، لتكون أول عملية تصدير للحشيش في المغرب بشكل قانوني إلى سويسرا لأغراض دوائية ووصل سعره إلى 1500 دولار للكيلوجرام الواحد أي بما يعادل 70,793 جنيه مصري.