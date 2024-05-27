قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل سيدة، بسبب خلافات، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل سيدة، نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن خلافا بينها وبين أحد الأشخاص، دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى مفارقتها الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بضرب شاب حتى الموت، في مصر القديمة، بالسجن المشدد 10سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشارحمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبو عبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين ضربا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، و لم يقصدوا قتله لإجباره على الاعتراف بالسرقة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي، حتى سقط على الأرض قاطع النفس وفارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق اخر تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة الدقهلية، منذ قليل من انتشال جثمان جديد من داخل مياه شواطئ جمصة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا حادث الغرق مجموعة من الشباب فى منطقة 15 مايو إلى 5 ضحايا، حيث تم انتشال جثمانى لشابين آخرين، وذلك بعد انتشال جثمانى بالأمس، وانتشال جثمان جديد منذ قليل.

وشهدت شواطئ مدينة جمصة بالأمس غرق مجموعة من الشباب الأصدقاء، مقيمين مدينة بلقاس، اضافة إلى غرق بعض أبناء الصعيد الذين حاولوا انقاذ الشباب من الغرق، وتمكنوا من انقاذ شابين منهم، فيما تم انتشال جثمانى شابين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بغرق شابين، وانتشال جثمانهما عن طريق فرق الإنقاذ، ونقلهما إلى مسشتفى جمصة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع نزول مجموعه من الشباب وعددهم 6 إلى المياه، وتم انقاذ شابين وغرق اثنين آخرين وهما: أحمد بدر السيد يوسف، 16 عاما، مقيم الدمايرة، مركز بلقاس، صالح مشالى السيد صالح 16 عاما، مقيم نفس العنوان.

وبتكثيف الجهود وتمشيط المياه، تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثمانين آخرين وهما: عبدالله أمجد منير محمود، 18 عاما، بلقاس، محمود على زهران علي، مركز ابانوب 30 عاما، ومنذ قليل تم انتشال جثمان جديد لشخص يدعى ابراهيم شعبان زهران علي، 28 عاما، مقيم اسيوط، ليصل عدد ما تم انتشالهم حتى الآن إلى 5 حالات.

تم نقل الجثامين عبر سيارات الإسعاف، ووضعهما ثلاجة حفظ الموتي، بمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.