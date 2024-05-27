بلاتي توريه ضمن قائمة بوركينا فاسو لمواجهتي مصر وسيراليون

كشف براما تراروي، المدير الفني لـ منتخب بوركينا فاسو، عن قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهتي مصر وسيراليون، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، رفقة كل من المنتخب المصري ونظيره غينيا بيساو والجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو في السادس من يونيو المقبل بالمنتخب المصري، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما سيواجه سيراليون في العاشر من الشهر ذاته.

وتشهد قائمة منتخب بوركينا فاسو انضمام اللاعب المحترف في صفوف بيراميدز المصري بلاتي توريه.

قائمة بوركينا فاسو أمام مصر

قائمة بوركينا فاسو أمام مصر

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في وصافة ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط من الفوز أمام إثيوبيا والتعادل مع غينيا بيساو.

فيما يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين أمام جيبوتي وسيراليون.