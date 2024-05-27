حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات على شاب هدد فتاة بإفشاء أسرار خاصة بالجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على شاب بالسجن 5 سنوات، لقيامه بتهديد فتاة بإفشاء أسرار خاصة بها، واختراق حساب شخصي خاص بفتاة أخرى.

برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب، وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم 14491 لسنة 2022 مركز الصف والمقيدة برقم 2814 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد تلاوة أمر الأحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة والأطلاع والمداولة.

وتخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة، حيث تقدمت مريم ز ببلاغ للأدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بتضررها من قيام أحد الأشخاص بسرقة الحساب الخاص بها عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مما تسبب لها فى أضرار معنوية وأدبية جسيمة لأحتواء الحساب على بيانتها وصورها الشخصية.

كما تقدم أسلام أ ببلاغ لأدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات فرع منطقة القناة مفادة قيام مستخدم الحساب الشخصى المسمى mariam على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بارسال رسائل اليه على الخاص على حسابه الشخصى تضمنت تلك الرسائل عبارات تهديد بنشر صور خاصه بخطيبته إيمان م بملابس المنزل، وكذلك عبارات ابتزاز وطلب منة مبلغ مالي قدره الفين جنيها مصريا مقابل عدم نشر الصور الخاصه بخطيبته، وكذلك من تضرره ولما رفض إجابة طلبه قام بنشر تلك الصور فى ذات اليوم على موقع الفيس بوك.

وتضرر من قيام مستخدم شريحة معلوم رقمها بارسال رسائل اليه على تطبيق التواصل الاجتماعى واتس اب تضمنت تلك الرسائل تهديد بنشر صور خاصه بخطيبته والتشهير بها وبسمعتها امام معارفها واقاربها مما تسبب له في أضرار مادية ومعنويه وادبية جسيمه وقام الرائد أحمد مجاهد الضابط بالأدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي بإجراء تحرياته حول الواقعة فتوصل إلى أن مرتكب الواقعة هو أحمد أ والمقيم كفرطرخان مركز الصف الجيزة.

وقد أذنت له نيابة الصف بما طلب ونفاذًا لذلك الأذن انتقل وتم ضبط المتهم بمسكنة وبتفتيشه عثر على هاتف محمول مثبت علية تطبيق الواتس اب بإستخدام الرقم المعلوم وبفحصه تبين ارتكابة الواقعتين محل الأذن وقررلة أنة مالكة والمستخدم الفعلى لشرائح خط الهاتف المحمول المضبوط بحوزتة وكذا البرامج والتطبيقات المحملة عليه.

واتهمت النيابة العامة أحمد أ لأنه فى غضون شهرأغسطس عام ٢٠٢٢ بدائرة مركرز شرطة الصف جيزة، هدد كتابة إسلام أ وإيمان م بإفشاء ونشر صورة شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي، على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها إيمان م بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات، واخترق حسابًا خاصًا بالمجني عليها إيمان م على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صورا شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.