استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر أمام الألومنيوم وبروكسى، على أن يتم إعلان القرار بشكل رسمى خلال ساعات.

يأتى قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- محمد عواد- المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أحمد رمضان بيكهام- محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد الشامي- أحمد أمين أوفا- محمد شريف.