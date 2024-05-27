أنشيلوتي: كروس سيخوض مباراته الأخيرة في نهائي دوري الأبطال

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن توني كروس نجم الفريق سيخوض مباراته الأخيرة بقميص الملكي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام مطلع شهر يونيو المقبل.

وأجري أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن نهائي دوري الأبطال وقال: “إنها مباراة كروس الأخيرة وآمل أن يتمكن من إنهاء مسيرته في مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأكمل: "على المستوى الفردي يستحق ذلك، لقد دخل تاريخ مدريد، ونهاية مسيرته بلقب لدوري أبطال أوروبا سيكون الأفضل، لكن كروس حفر اسمه بالفعل في تاريخ كرة القدم”.

وتطرق في حديثه عن الإصابات هذا الموسم وقال: “عندما أُصيب كورتوا وقعنا مع كيبا وكان لدينا لونين، كيبا لم يلعب كثيرًا، لكنه ساهم معنا وكان مهمًا جدًا”.

وتابع:“كلاهما يستحق اللعب لأسباب عديدة، لقد قدم لونين موسمًا جيدًا، واليوم يعاني من الحمى، والآن يصل أفضل حارس مرمى في العالم (تيبو كورتوا)”.