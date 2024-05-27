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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سماء مكة المكرمة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة في 2024

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

 

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن سماء مكة المكرمة اليوم الإثنين، تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام، في تمام الساعة 12:18 ظهرًا، ويعتبر ذلك هو التعامد الأول للشمس في عام 2024.

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لحظة تعامد الشمس على الكعبة

وبحسب بيان الجمعية الفلكية في جدة، فإن الشمس عند لحظة تعامد الشمس على الكعبة ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام، بينما ستكون الشمس مائلة وعادية في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت مع وجود ظلال.

تحدث ظاهرة تعامد الشمس بفعل موقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، ومع عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه قبلة الصلاة، وذلك عن طريق باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكل القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

 

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