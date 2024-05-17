صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المكرمة (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، نقلًا عن قناة "القرآن الكريم" السعودية.

وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة ، أعتبارًا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 ، وذلك يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول ، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ، على أنه سيتم أعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا .

بدء استقبال الحجاج

وفي سياق متصل بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية بإستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة ، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج .