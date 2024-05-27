رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: يكفي وزير الأوقاف أنه قضي على خفافيش الظلام بالزوايا والمساجد

قال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، انه إذا كان الأن هناك 12 ألف مسجد ما بين تطوير وإحلال وتجديد وفرش فهذا شيء عظيما ، مشيرا خلال الجلسة العامة أنه لم تشرق شمس الخدمات في الأوقاف الإ بعد تولي الرئيس السيسي ، والتنفيذ الوزاري للوزير الأوقاف د. مختار جمعة .

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وكذلك طلبا مقدما من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية

وأكد " الهضيبي : أنه يكفي وزير الأوقاف انه قضي علي خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد

وعرض " الهضيبي توصيات حزب الوفد في هذا الشان وهي ، ضرورة أن يكون هناك بيانات واضحة ومحددة عن جميع الوقف ،وطرح تساؤلاً: عن ما هي أسباب عزوف المواطنين عن الوقف حالياً عن غير ذي قبل