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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب ياسر الهضيبي يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

توجه الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذا الشهر الكريم علي الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. 

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وقال " الهضيبي"، في تهنئته: " اتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مصر، والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وأن تستمر مصر في مسيرة الانجازات والبناء والتنمية." 

وتوجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إلي الله عز وجل بالدعاء بأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقائدها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحفظ أرض مصر من الطامعين والمتربصين.

ودعا النائب ياسر الهضيبي، جموع الشعب المصري بالتكاتف خلف القيادة السياسية المصرية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي يتعمد البعض إثارتها، والتعاون من أجل تحقيق الخير والازدهار للوطن والأمة.

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