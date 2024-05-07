النائب ياسر الهضيبي يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية.. ويؤكد: لها تداعيات سلبية علي المنطقة والعالم

استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الاصرار الإسرائيلي علي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، رغم إعلان حركة حماس الموافقة علي المقترح المصري لوقف إطلاق النار في مقابل إتمام صفقة لتبادل المحتجزين بين الطرفين، بالإضافة إلي زيادة حجم المساعدات التي يتم انفاذها يوميا إلي القطاع، محذرا من التداعيات السلبية لاجتياح رفح علي الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال "الهضيبي"، إن اجتياح رفح سيؤدي إلي كارثة إنسانية غير مسبوقة خاصة أن المدينة الصغيرة تأوي أكثر من مليون فلسطيني نازح من مختلف مناطق القطاع، هروبا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا علي أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدا صارخا للأمن القومي المصري وهو ما لن تقف أمامه مصر مكتوفة الأيدي، فمصر لديها من الحلول الكثير للتعامل مع أي سيناريو قادم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل بجد وإخلاص من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأصعب الظروف الإنسانية منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن، كذلك محاولة تجنيب المنطقة أي صراعات تؤثر علي أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا علي أن توتر الأوضاع في الشرق الأوسط سيكون له انعكاسات علي العالم ومن ثم فمن مصلحة جميع الأطراف إنهاء هذا الصراع للوصول إلي التهدئة.

ودعا "الهضيبي"، المجتمع الدولي بالتحرك السريع والجاد لمنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية بريا، والتخلي تماما عن سيناريو تهجير الفلسطينيين قسريا من أجل تصفية القضية الفلسطينية والعمل علي تحقيق السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.