أسعار العملات بالبنوك اليوم الإثنين 27-5-2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 27-5-2024، وفقًا للتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو سجل 50.86 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.86 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.72 جنيه للشراء.

59.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.50 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.14 جنيه للشراء.

153.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.78 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.90 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة، الإثنين، مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وتحركت عملات رئيسية في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكا به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.

واتسمت التداولات اليوم الإثنين بمحدودية بسبب عطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها الأربعاء وفي منطقة اليورو الجمعة للتأكد من توقعات خفض معدلات الفائدة الأوروبية.

كما من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان.

تحركات الأسعار:

يتم تداول الجنيه الإسترليني قرب الحد الأقصى لنطاق استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من مستويات مرتفعة سجلاها في الآونة الأخيرة، ليسجل الدولار الأسترالي 0.6637 دولار أميركي والدولار النيوزيلندي 0.6122 دولار أميركي مع تراجع توقعات الأسواق بخفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار مرة أخرى بعدما أظهرت البيانات تباطؤا في ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل مما يؤكد أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انخفاضه، لكن الصورة الأشمل تظهر أن التضخم ومؤشراته لا يزالان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.