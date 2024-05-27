سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين 27-5-2024

ننشر سعر الريال السعودى بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 27-5-2024،أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.50 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.50 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.50 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.53 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.50 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.50 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.44 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.53 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.42 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.45 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وتحركت عملات رئيسية في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكا به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.

واتسمت التداولات اليوم الاثنين بمحدودية بسبب عطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها الأربعاء وفي منطقة اليورو الجمعة للتأكد من توقعات خفض معدلات الفائدة الأوروبية.

كما من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان.

تحركات الأسعار

يتم تداول الجنيه الإسترليني قرب الحد الأقصى لنطاق استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من مستويات مرتفعة سجلاها في الآونة الأخيرة، ليسجل الدولار الأسترالي 0.6637 دولار أميركي والدولار النيوزيلندي 0.6122 دولار أميركي مع تراجع توقعات الأسواق بخفض الفائدة في الولايات المتحدة.