أسعار العملات العربية الرسمية صباح اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية الرسمية أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، صباح اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار العملات العربية بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 27 مايو، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 27-5-2024



سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.49 جنيه للشراء، و12.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 152.69 جنيه للشراء، 153.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.76 جنيه للشراء، 12.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 124.33 جنيه للشراء، 124.73 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 121.77 جنيه للشراء، 122.44 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.85 جنيه للشراء، 12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.03 جنيه للشراء، 66.40 جنيه للبيع.

فيما تتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في مصر باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في 6 مارس المنصرم، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض.