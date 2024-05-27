الهلال يواجه الوحدة بعنوان "دوري اللاهزيمة" في ليلة الختام

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة مهمة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يصطدم مع فريق الوحدة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ويحتضن اللقاء استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وكان فريق الهلال قد حسم لقب بطولة الدوري السعودي قبل جولتين بعد الفوز على الحزم في الجولة 31 برباعية مقابل هدف وحيد، ليصل إلى النقطة 89.

وواصل الهلال تفوقه في مباريات ما بعد الحسم، إذ يملك الأن 93 نقطة حصدها من 30 فوزاً و3 تعادلات، فيما لم ينل أي خسارة.



ويطمح الهلال في استكمال حلمه بإنهاء موسم الدوري دون أي هزيمة.

أما الوحدة فيحتل المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وست تعادلات فيما نال 17 هزيمة.

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والوحدة عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، بالإضافة لتطبيق shahid.