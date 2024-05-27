الأهلي يعلن تجديد عقود ثلاثي الفريق خلال ساعات

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الأهلي قام بتجديد عقود ٣ لاعبين وسيعلن عن الأمر بشكل رسمي قريبا.

وأوضح شبانة على ان الثلاثي هن محمد هاني وعمرو السولية إضافة الى علي معلول والذي قد تعرض مؤخرا لإصابة وتر أكيلس.

واضاف شبانة ان مجلس إدارة القلعة الحمراء اتخذت قرارها أيضا يتمديد عقود الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى جانب طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق والحارسان محمد الشناوي ومصطفى شوبير بعد تألقه الفترة الأخيرة.

واختتم شبانه قائلا ان كل هذه الخطوات جاءت في الوقت الذي ألمح فيه البعض بمفاوضات الزمالك مع احد لاعبي النادي الأهلي.

في سياق متصل يستعد الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة مهمة مع نظيره الألمونيوم، في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مباريات الدور الأول من بطولة كأس مصر، إلا أنه من المحتمل أن يتم تأجيل تلك المواجهة، وفقًا لطلب القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد نجح في حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، ليتوج باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.



وحقق النادي الأهلي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة نهائي دوري الأبطال.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا بدون خسارة، بواقع أخر 8 مباريات في النسخة السابقة 2022/23، و14 مباراة النسخة الحالية 2023/24.

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي

ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، بعد مرور 30 عاما على أول لقاء في السوبر والذي أقيم في جنوب أفريقيا وتوج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.