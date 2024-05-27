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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يوجه رسالة تحذيرية لهانسي فليك قبل بدء مهمته في برشلونة

تشافي هيرنانديز المدير
تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة

حرص تشافي هيرنانيز المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسبانة على توجيه رسالة مقتضبة للمدرب الجديد للفريق.

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مفاجأة.. سر موافقة هانسي فليك تدريب برشلونة

وأتم نادي برشلونة إتفاقه مه هانسي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب المانيا لتولي مهمة تدريب البلوجرانا خلفاً لتشافي بداية من الموسم المقبل.

وقال تشافي في تصريحات عقب خوضه أخر لقاء له مع الفريق الكتالوني: “ أود أن أقول للمدرب الجديد أنه سيعاني وعليه أن يتحلى بالصبر في الوضعية الصعبة التي سيواجهها هنا ”.

وأضاف: “ الأمر الوحيد الذي سينقذ المدرب الجديد هو ان يحقق الفوز ”.

وأكمل تشافي: “ جماهير برشلونة مطالبة بأن تدرك الموقف المالي المتأزم لنادي في الوقت الحالي ”.

وواصل: “ سأترككم وانا محاط بحب جماهير برشلونة التي تمنحني الكثير من الفخر، سيكون شرفاً كبيراً لي أن أعود مرة أخرى للنادي يوماً، سنرى ما يمكن أن يحدث ”.

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