مفاجأة.. سر موافقة هانسي فليك تدريب برشلونة

أعلن نادى برشلونة استعداد الألماني هانسي فليك لتوقيع عقده مع برشلونة، الإثنين 27 مايو 2024، بعد أن توصل وكيله بيني زاهافي إلى اتفاق نهائي مع ديكو المدير الرياضي للبارسا في اجتماع العاصمة الإنجليزية لندن الذي عقد الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ان قرار إقالة المدرب تشافي هيرنانديز، الجمعة الماضي، جاء بعد ان أستقرت إدارة البلوجرانا أن يكون فليك المدير الفني الجديد للبارسا.

لماذا وافق هانسي فليك على تدريب برشلونة؟

وأوضحت الصحيفة أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي هيرنانديز مع البارسا.

ولكن عقد المدرب المنتظر فليك يتضمن حصوله على مكافآت عالية من برشلونة في حالة الفوز بالألقاب فقط، وهو ما جعل فليك يوافق على الراتب المنخفض، خاصة انه يرغب بشدة في تدريب برشلونة، إضافة إلى ثقته في نجاح مشروع النادي الكتالوني.

برشلونة يضرب إشبيلية بثنائية في ختام الليجا

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) على إشبيلية، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 من الليجا، في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".

وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 15 و59، بينما سجل هدف إشبيلية الوحيد النجم المغربي يوسف النصيري.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.

برشلونة يوقف مع المدرب الألماني فليك

وكان برشلونة أعلن قرار إقالة المدرب تشافي هيرنانديز، الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يكون فليك المدير الفني الجديد للبارسا.

واستشار خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعض لاعبي الفريق، حول رأيهم في التعاقد مع أقرب المرشحين لتولي تدريب البارسا في الموسم الجديد.

وسبق أن نشرت صحيفة "آس" أن الرئيس خوان لابورتا استفسر عن التوقيع مع فليك من اللاعبين الألمان في برشلونة إلكاي جوندوجان، والحارس أندريه تير شتيجن، وذلك قبل صدور قرار إقالة تشافي.

وتوصل فليك لاتفاق مع النادي الكتالوني، حيث من المفترض أن يوقع مدرب بايرن ميونخ السابق على عقد مع برشلونة لمدة عامين مع خيار التمديد، ليبدأ مهامه الجديد خلال الأسابيع المقبلة.