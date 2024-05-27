إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً على نظيره الإتحاد السكندري في مباراة قوية مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم في غياب عدد من اللعبين بداعي الإصابة وهم الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته بمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز لمصالحة الجماهير البيضاء بعد تعادله في المباراة الأخيرة امام مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق بعد أيام قليلة من تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإتحاد في الدوري

ومن المنتظر أن يدخل جوزيه جوميز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - احمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد اله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة والأسكندرية بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مسءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري

تنقل مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

قائمة الزمالك لمباراة الإتحاد السكندري

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الليلة امام زعيم الثغر كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.