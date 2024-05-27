أبناؤنا في الخارج| إتاحة امتحانات الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية لنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2023-2024.

كما أتاحت امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب المرحلة الإعدادية في مدارس اللغات على نظام "أبناؤنا في الخارج".

وانطلقت امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج" يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 إلكترونيًا.

آلية أداء امتحانات الدراسات الاجتماعية

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية على نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

ويمتحن طلاب نظام أبناؤنا في الخارج في الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلة الإعدادية بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فقط وليس بها مقالي.

وتحتوي امتحانات الدراسات الاجتماعية في المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد.

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحميل امتحانات الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابة على الأسئلة المختلفة في امتحانات الدراسات الاجتماعية بنفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال.

رابط امتحانات الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية على نظام أبناؤنا في الخارج بمدارس اللغات للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية.

ولتحميل ملفات امتحانات الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا)



جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024

يؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 الامتحان في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اللغة الأجنبية.

ويمتحن طلاب المرحلة الإعدادي بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 للفصل الدراسي الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات.

كما يمتحن طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الجبر والإحصاء والمستوى الرفيع.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتنتهي امتحانات المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 بمادتي الهندية والتربية الدينية.

