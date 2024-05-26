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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أبناؤنا في الخارج| إتاحة امتحانات اللغة الأجنبية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

امتحانات أبنائنا
امتحانات أبنائنا في الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات اللغة الأجنبية لصفوف النقل في المرحلتين الإعدادية والثانوية لنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2023-2024. 

إتاحة استكمال رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة

أبناؤنا في الخارج| جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024

وانطلقت امتحانات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج" منذ قليل، مع بداية اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 إلكترونيًا. 

آلية أداء امتحانات اللغة الأجنبية 

ويؤدي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى. 

ويمتحن طلاب نظام أبناؤنا في الخارج في اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فقط وليس بها مقالي. 

وتحتوي امتحانات اللغة الأجنبية في المرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد. 

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحميل امتحانات اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابة على الأسئلة المختلفة في امتحانات اللغة الأجنبية بنفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط. 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال. 

رابط امتحانات اللغة الأجنبية 

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات اللغة الأجنبية للمرحلتين الإعدادية والثانوية على نظام أبناؤنا في الخارج بمدارس اللغات للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية. 

ولتحميل ملفات امتحانات اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا) 

 

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