إتاحة استكمال رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة

قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات الطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية.

كما تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصية استبدال ملفات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، عقب انتهاء جميع ايام الامتحانات وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024.

يأتي نظرا لقرب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لأبنائنا فى الخارج (2023 / 2024)، وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، استجابة للشكاوى التى تقدم بها بعض أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يأولياء الأمور سرعة الإنتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار إليها سابقا.

انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج للمرحلتين الإعدادية والثانوية

تنطلق امتحانات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج" غدا السبت، 25 مايو 2024 إلكترونيًا.

ويؤدي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

ويؤدي طلاب نظام أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فقط وليس بها مقالي.

وتحتوي امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد.



ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحمبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابة على الأسئلة المختلفة فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.