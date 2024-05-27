اليوم.. افتتاح منتدى البريكس المالي والاقتصادي الدولي

يفتتح المنتدى المالي والاقتصادي الدولي لدول البريكس (IFE Forum BRICS 2024) اليوم الاثنين الموافق 27 مايو، وذلك في موسكو وسيجمع حوالي 700 ضيف من جميع أنحاء العالم.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، سيتصل عشرات الآلاف من المشاركين بالحدث عبر الإنترنت، وسيناقش الوزراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء إنشاء أدوات مالية مستقلة ضمن إطار البريكس وتطوير الأعمال وسط التحول العالمي.

وبحسب اللجنة المنظمة للمنتدى، فإنه سيتم اتخاذ قرار بشأن أنشطة الدفع والتسوية والانبعاثات الجديدة لدول الرابطة، مشيرين إلى أن الأهداف الرئيسية للحدث ستكون تعزيز الدخول السلس لدول البريكس إلى أسواق جديدة والتجارة المتبادلة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين دوائر الأعمال والحكومات والمجتمعات.

ومن المقرر أيضًا إبرام اتفاقيات للتعاون البرلماني بين دول البريكس وشركائها، وعقود استثمار كبيرة بين شركات من روسيا والبرازيل ومصر والهند وإيران والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.

ويشارك في المنتدى أيضًا ممثلو عدد من الدول غير الأعضاء في البريكس "الجزائر، مصر، اليمن، فلسطين، البيرو، تونس".