السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مع اقتراب العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي في مصر

الأضاحي
الأضاحي

أسعار الأضاحي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن أسعار الأضاحي ولاسيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يعد ذبح الأضحية إحدى الشعائر الدينية المتربطة به وبأداء فريضة الحج، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله بذبح الفداء عن ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام في يوم النحر.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الأضاحي مع قرب عيد الأضحى المبارك:
يتراوح سعر الكيلو من الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الخروف البرقي القائم بين 190 و225 جنيها.
أما بالنسبة لسعر الخروف فيتراوح بين 6000 حتى 11 ألف جنيهًا.
بلغ سعر البقري الصغير القائم بـ 185 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر الجاموس الكبير القائم بـ 165 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ 175 جنيهًا.
يترواح سعر العجول البقري ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه.
بلغ سعر اللحم البتلو نحو 230 جنيهًا
وبلغ سعر صك الأضحية البلدي 8500 جنيهًا.
و سجل سعر صك الأضحية المستورد نحو 6000 جنيهًا.

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