مع اقتراب العيد.. تعرف على وقت ذبح الأضاحي

أسابيع قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص المسلمون على شراء الأضاحي لذبحها خلال العيد التي تعد من أعظم العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، وبل وتعد سنة عن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم".



ويبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن وقت ذبح الاضحية وذلك مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، وذلك لتحري الوقت المناسب والتأكد من نحر الأضحية في الوقت الذي حدده الشرع.

ويعد وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى.

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أنّ أيام النحر 4: يوم العيد و3 أيام بعده، وهو قول الشافعية، واحتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان.

و قال الإمام الشافعي في «الأم» (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له].

ويعد أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه، لأنها مسارعة إلى الخير.

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر ذي الحجة، موضحًا أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي.

وأعلن المعهد أن هلال ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم 29 ذو القعدة 1445 هجريًا، الموافق 6 يونيو المقبل.

أضاف رابح، خلال البيان، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس، ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 إلى 28 دقيقة، فيما كوالامبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 إلى 14 دقيقة على الترتيب.

وتابع، وبالتالي تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو المقبل.