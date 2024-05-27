بشرى سارة.. انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن اعتبارًا من غدًا الثلاثاء هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى السبت المقبل.

طقس حار مع سقوط أمطار

وأضافت الهيئة، الطقس السائد حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فضًلا عن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تكاثر السحب المنخفضة

وتابعت، تشير آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد وذلك خلال الساعات القادمة.