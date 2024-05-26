الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجه الحارة.. والقاهرة غدا تسجل 40

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجه الحارة، التي من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء القادم وذلك بحدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتصل درجات الحرارة غدًا الإثنين، على القاهرة والوجه البحري لـ 40 درجة العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 36 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 35 والصغرى 22

وادي النطرون:- العظمى 36 والصغرى 23

طنطا:- العظمى 35 والصغرى 22

شبين الكوم:- العظمى 36 والصغرى 23

دمنهور:- العظمى 35 والصغرى 22

مطروح:- العظمى 39 والصغرى 24

السلوم:- العظمى 39 والصغرى 24

سيوة:- العظمى 42 والصغرى 26

بورسعيد:- العظمى 30 والصغرى 22

دمياط:- العظمى 30 والصغرى 21

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 23

المنصورة:- العظمى 36 والصغرى 22

الإسماعيلية:- العظمى 36 والصغرى 20

السويس:- العظمى 35 والصغرى 21

العريش:- العظمى 31 والصغرى 19

رفح:- العظمى 30 والصغرى 19

راس سدر:- العظمى 36 والصغرى 21

نخل:- العظمى 32 والصغرى 17

طابا:- العظمى 30 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 30 الصغرى 13

الطور:- العظمى 33 الصغرى 23

شرم الشيخ:- العظمى 38 الصغرى 27

الغردقة:- العظمى 37 الصغرى 27

مرسى علم:- العظمى 38 الصغرى 28

الفيوم:- العظمى 37 الصغرى 23

بنى سويف:- العظمى 37 الصغرى 23

المنيا:- العظمى 37 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 38 الصغرى 24

سوهاج:- العظمى 39 الصغرى 26

قنا:- العظمى 40 الصغرى 26

الأقصر:- العظمى 40 الصغرى 27

أسوان:- العظمى 40 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 39 الصغرى 27

الوادي الجديد:- العظمى 39 الصغرى 27

شلاتين:- العظمى 35 الصغرى 26

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 25

حلايب:- العظمى 32 الصغرى 25

رأس حدربة:- العظمى 32 الصغرى 26