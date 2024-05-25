الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ قيم ارتفاع درجات الحرارة انكسرت بشكل كبير وهناك انخفاضًا في درجات الحرارة شعر به المواطنون منذ أمس الجمعة.

وشددت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على أنّ البلاد تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود سحب تساعد على حجب أشعة الشمس وتؤدي لانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة:

من المتوقع أنّ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، بانخفاض 6 درجات مئوية عن الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه من المتوقع أنّ يكون هناك نشاط للرياح مما يساعد بشكل أكبر على الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الأجواء في فترة النهار ربيعية حارة وتكون درجة الحرارة معتدلة أو لطيفة في فترات الليل على معظم محافظات الجمهورية.

ونوهت إلى أنّ طقس اليوم، ربيعي لطيف ويكون حارًا في فترة الظهيرة، وأنّ درجات الحرارة ستكون أقل حدة، وفترة الليل ستكون الأجواء لطيفة، مؤكدة أنّ هناك ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين المقبلين.