تعرف على فوائد الملح الخشن للقدمين

يعد الملح الخشن من أنقى أنواع الملح والمعروف أيضاً باسم ملح الكوشر أو الملح الصخري، إذ يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية.

يتكوّن الملح الخشن بعد حدوث عملية التبخر للمياه المالحة في المسطحات المائية، مثل البحار والخلجان المغلقة، ومصبات الأنهار في المناطق شبه القاحلة.

وعادةً، ما يكون الملح الخشن عديم اللون، أو أبيض، وقد يكتسب اللون الأزرق الفاتح أو الأحمر، حسب كمية الشوائب الموجودة فيه ونوعها

فوائد عدة للملح الخشن لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس. ويقدّم العديد من الفوائد للقدمين، بخاصة عند استخدامه كمقشّر، تتمثّل بالآتي:

يعمل الملح الخشن كمادة تقشير وصنفرة للقدمين، يزيل الجلد الميت، ويقلل من خشونة الكعبين، وبالتالي تحسين نعومة البشرة.

يساعد الملح الخشن على ترطيب بشرة القدمين، مما يمنع جفافهما وحمايتهما من التشققات.

تدليك القدمين بالملح الخشن، يحفز الدورة الدموية، مما يساعد على تقليل التورم وتعزيز صحة القدم بشكل عام.

يحسّن طبقة الجلد الخارجية للقدم ويخفّف من آلام القدمين، بخاصة بعد يوم طويل من الوقوف أو المشي.

يحتوي الملح الخشن على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، والتي تُفيد في تطهير الجلد ومنع الالتهابات، لا سيما في المناطق المعرضة لنمو البكتيريا مثل بين أصابع القدم.

يقلّل الملح الخشن من رائحة القدمين، كونه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا المسببة لرائحة القدمين.

يوفّر نقع القدم بالملح الخشن تجربة استرخاء رائعة، حيث يخفف من التوتر في القدمين.

يعالج الملح الخشن الالتهابات الجلدية، ويمنع انتشار العدوى الفطرية المسببة للقدم الرياضي