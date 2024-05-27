يُزيل السموم .. فوائد الزعتر المغلي للجسم

يعتبر الزعتر واحدًا من النباتات الطبية المهمة والمثبتة علمياً في علاج التهابات الأنف والأذن والحنجرة والجهاز التنفسي.

يمتلك الزعتر قدرات مهمة مضادّة للأكسدة، وله تأثيرات مضادة للالتهابات.

يدعم الزعتر الجهاز المناعي في مواجهة العديد من الأمراض التي يلعب فيها الإجهاد التأكسدي دوراً مهماً، وأيضاً في الأمراض التي يشارك فيها الجهاز المناعي حتى لو أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات.



فوائد الزعتر المغلي

يحارب الزعتر التعب الجسدي والعقلي يحتوي الزعتر على الفينولات المقوية (الثيمول والكارفاكرول)، والفلافونويدات المضادّة للأكسدة، والتربينات المحفزة للمناعة، مما يجعله حليفاً جيداً ضد التعب الجسدي والنفسي. وللاستفادة من هذه الخصائص العلاجية ينبغي شرب هذا المنقوع في الفترة المسائية.

مغلي الزعتر يزيل سموم الجهاز الهضمي هذا النبات فعّال أيضاً ضد اضطرابات الجهاز الهضمي، لأنه بالإضافة إلى كونه مضاداً للعدوى، فهو يعمل كمرخٍ للعضلات، كما أنه يحفّز المرارة، مما يُسهّل طرد الصفراء ويشارك في إزالة السموم من الكبد.

يُنصح بتناول شاي الأعشاب بالزعتر في نهاية الوجبة.

ولمحاربة الانتفاخ يمكن دمجه مع إكليل الجبل الذي يحمي الكبد والنعناع المضادّ للتشنج والمضادّ للبكتيريا.

الزعتر يخفف مجموعة واسعة من أعراض الجهاز التنفسي: يهدئ نوبات السعال، خاصة في حالات مثل السعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية وذات الجنب (أي التهاب غشاء الجنب، وهو الغشاء الذي يغطي الرئتين ويبطن تجويف الصدر الداخلي)، بالإضافة إلى أمراض أخرى في المجال الرئوي (انتفاخ الرئة على سبيل المثال) من خلال تأثيره المضادّ للتشنج.

ويمكن الاستمرار في استهلاكه لعلاج الربو أو حمى القش.

الزعتر مطهر ومضادّ للفطريات يخفف مغلي الزعتر من التهاب الحلق، وتسوس الأسنان، ويعتني بالأسنان عند استعماله على شكل غسول للفم، يعمل على تقليل إفرازات الأنف أو سيلان الأنف.

للزعتر خصائص مضادّة للتشنج فوائد الزعتر المغلي للاضطرابات المعوية رائعة

يساهم مغلي الزعتر في تخفيف الاضطرابات المعوية مثل الإسهال وانتفاخ البطن واعتلالات القولون المختلفة.

كما أن الزعتر مفيد لصحة القلب يعمل الزعتر المغلي على تحفيز عمل القلب والغدد الكظرية التي تنتج الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول، مما يزيد من مقاومة الجسم.

الزعتر المغلي مفيد لهشاشة العظام لعدة عقود، سلّط العلماء الضوء على خصائص الزعتر المضادّة للشيخوخة ومضادات الأكسدة. يتم استخدام أنواع معينة من الزعتر، بما في ذلك الزعتر.