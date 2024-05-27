الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

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أسعار الذهب تواصل تراجعها فى التعاملات المسائية


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3115 جنيهًا
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا
سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2334 دولارًا.

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