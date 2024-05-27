أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3115 جنيهًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا

سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2334 دولارًا.